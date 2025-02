Leverkusen vence Colônia na prorrogação (3-2) e vai às semifinais da Copa da Alemanha

Com gols de seus atacantes Patrik Schick e Victor Boniface, o Bayer Leverkusen se classificou nesta quarta-feira (5) para as semifinais da Copa da Alemanha ao derrotar o Colônia na prorrogação (3-2), num jogo em que chegou a ficar em desvantagem de 2 a 0.

Atual líder da segunda divisão alemã, o Colônia abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um gol de Damion Downs (45'+10), e ampliou no início da segunda etapa por meio de Linton Maina (54').