Kremlin chama de 'vazias' as palavras de Zelensky sobre negociar com Putin

O Kremlin considerou nesta quarta-feira 'vazias de significado' as declarações do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que disse estar pronto para negociações diretas com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para encerrar o conflito.

"O fato de estar pronto deve basear-se em algo (...) No momento, não podemos considerar mais do que palavras vazias de significado", declarou à imprensa o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.