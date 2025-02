Grupo armado M23 e tropas ruandesas fazem nova ofensiva no leste da RDC

Rompendo um cessar-fogo que haviam declarado unilateralmente e que devia ter entrado em vigor na véspera, o Movimento 23 de Março (M23), apoiado por tropas ruandesas, tomou a cidade mineira de Nyabibwe, na província de Kivu do Sul, informaram fontes de segurança e humanitárias à AFP.

O grupo armado M23 e o exército de Ruanda lançaram uma nova ofensiva, nesta quarta-feira (5), no leste da República Democrática do Congo, dias antes de uma cúpula entre os presidentes ruandês e congolês.

Segundo várias fontes, ao amanhecer desta quarta-feira foram registrados intensos combates entre membros do M23 e forças ruandesas, de um lado, e o exército congolês de outro.

Na semana passada, o M23 e as forças ruandesas tomaram a cidade de Goma, com mais de um milhão de habitantes, capital da província do Kivu do Norte.

O governo de Kinshasa acusa o país vizinho de saquear estes recursos, mas Ruanda nega e afirma que para garantir sua segurança quer erradicar da região os grupos armados, em particular os que foram criados por ex-funcionários hutus do genocídio tútsi em 1994, em Ruanda.

O leste da República Democrática do Congo (RDC) é uma região rica em recursos naturais, como ouro, tantálio e estanho, utilizados em baterias e aparelhos eletrônicos.

Ao menos 2.900 pessoas morreram nos combates que resultaram na ocupação desta cidade, informou a ONU nesta quarta-feira.

O gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou que está "acompanhando de perto" a situação no leste da RD Congo, "incluindo a grave escalada de violência das últimas semanas".

O conflito no leste da República Democrática do Congo se arrasta há quase três anos. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, e o de Ruanda, Paul Kagame, deveriam participar, no sábado, na Tanzânia, de uma cúpula conjunta extraordinária da Comunidade de Estados da África Oriental (CAO) e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para tentar chegar a um acordo.