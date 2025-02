Governo prevê 'supersafra' de grãos no Brasil em 2025

A temporada será especialmente favorável para o amendoim (+46,6%) e o arroz (+13,2%).

A soja, o grão de maior produção no país, também terá um incremento importante (+12,6%), graças ao "clima favorável registrado durante o desenvolvimento das culturas de primeira safra" e ao aumento de área cultivada, explicou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A entidade, no entanto, "mantém as atenções para os efeitos do comportamento climático até a finalização dos trabalhos de colheita do grão", que registravam um avanço de 9% no final de janeiro e terminam nos próximos meses.