Governo da Colômbia desmorona após reunião de gabinete transmitida ao vivo

O governo da Colômbia desmorona, nesta quarta-feira (5), com a renúncia de pelo menos dois altos funcionários depois de uma insólita e escandalosa reunião entre o presidente Gustavo Petro e seu gabinete, transmitida ao vivo. Na noite de terça-feira, pela primeira vez os canais oficiais da Presidência exibiram uma reunião de mais de cinco horas na qual o chefe de Estado repreendeu quase todos os seus ministros por falta de avanços na execução de projetos.

Do lado contrário, alguns funcionários se queixaram com Petro pela presença na reunião de Armando Benedetti, um de seus homens mais próximos, que está sendo investigado por supostas irregularidades no financiamento da campanha presidencial e que enfrenta uma denúncia por violência de gênero.

Milhares de colombianos nas redes sociais e canais de TV observaram vários momentos de tensão. Na manhã desta quarta-feira, já haviam sido anunciadas ao menos duas renúncias. Jorge Rojas, chefe do DAPRE, uma entidade que executa grandes orçamentos do Estado, afirmou à W Radio que decidiu se afastar do governo.

"Os acontecimentos não me permitem continuar", disse à W Radio aquele que foi durante décadas uma das pessoas mais próximas a Petro. O ministro da Cultura, Juan David Correa, também apresentou sua renúncia "irrevogável", segundo uma carta à qual a AFP teve acesso. No conselho de ministros, a vice-presidente, Francia Márquez, e a ministra do Ambiente, Susana Muhamad, investiram contra Benedetti, que apesar das investigações contra ele foi embaixador da Colômbia em Caracas e na FAO.

"Como feminista e como mulher, não posso me sentar nesta mesa de gabinete do nosso projeto progressista com Armando Benedetti", disse Muhamad à beira das lágrimas. A vice-presidente também questionou a nova chanceler, Laura Sarabia, salpicada na investigação do maior escândalo de corrupção do governo pelo desvio de recursos públicos e envolvida em um caso de supostas escutas ilegais contra sua babá. "Não compartilho de sua decisão de trazer estas pessoas para este governo", sentenciou.