Estação chuvosa deixa 23 mortos na Bolívia desde novembro

A última estação chuvosa, que começou em novembro de 2023 e terminou em abril de 2024, deixou um total de 55 mortos, segundo dados oficiais.

Na semana passada, o Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia da Bolívia (Senamhi) emitiu "um alerta hidrológico que se aplica a cinco departamentos (...) onde há probabilidade de que os rios" que os atravessam "transbordem", disse Calvimontes.

Além disso, na planície tropical conhecida como Chaco, no sudoeste do país, nos departamentos de Tarija, Chuquisaca e Santa Cruz, as autoridades emitiram um "alerta laranja" devido ao aumento das temperaturas.