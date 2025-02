CIA se ajusta à reestruturação de Trump e adere a plano de aposentadorias

A CIA está correndo para alinhar sua força de trabalho com as prioridades de segurança nacional e o plano de cortes do governo de Donald Trump, afirmou a agência federal, ao anunciar nesta quarta-feira (5) que vários de seus funcionários receberam ofertas de aposentadoria.

"O diretor [John] Ratcliffe está agindo rapidamente para garantir que a força de trabalho da CIA responda às prioridades de segurança nacional da administração" Trump, disse um porta-voz em um comunicado.