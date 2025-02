China quer 'diálogo' com EUA por tensões comerciais

O Ministério das Relações Exteriores da China pediu um diálogo com os Estados Unidos para solucionar as tensões comerciais entre as duas potências econômicas e expressou "firme oposição" às tarifas impostas por Donald Trump.

"A China expressa forte insatisfação e firme oposição" às tarifas impostas por Washington, disse o porta-voz diplomático Lin Jian, que pediu "um diálogo justo e mutuamente respeitoso".