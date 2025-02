Casa Branca parece relativizar plano mirabolante de Trump para Gaza

A Casa Branca pareceu recuar, nesta quarta-feira (5), em alguns aspectos do mirabolante plano do presidente americano, Donald Trump, de expulsar os palestinos de Gaza e tomar o controle do território em ruínas.

Um dia depois de Trump afirmar que "os Estados Unidos tomarão o controle" de Gaza e os palestinos "irão para outros países", o governo pareceu relativizá-lo.