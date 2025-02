As reações à proposta de Trump de 'tomar o controle' da Faixa de Gaza

Trump voltou a propor que os moradores de Gaza, território em ruínas após 15 meses de guerra, vão viver na Jordânia e no Egito, dois países que já expressaram sua oposição.

Organizações palestinas, vários países árabes e ocidentais e a ONU repudiaram, nesta quarta-feira (5), a proposta do presidente americano, Donald Trump, de tirar a população da Faixa de Gaza e transformá-la em um território gerido pelos Estados Unidos para solucionar o conflito entre o Hamas e Israel.

"Os Estados Unidos vão tomar o controle da Faixa de Gaza", assegurou Trump na terça-feira, sugerindo uma "propriedade de longo prazo" para transformar o território na "Riviera do Oriente Médio".

Confira a seguir as principais reações às declarações de Trump.

- Hamas -

O movimento islamista palestino "condena nos termos mais enérgicos as declarações de Trump com vistas a uma ocupação americana da Faixa de Gaza e o deslocamento do nosso povo".