Argentina proíbe cirurgias de mudança de gênero e tratamento hormonal a menores de 18 anos

O governo do presidente argentino Javier Milei anunciou nesta quarta-feira (5) que vai mudar a Lei de Identidade de Gênero para "proibir os tratamentos de hormonização e as cirurgias de adaptação do corpo em menores de 18 anos", informou o porta-voz presidencial Manuel Adorni.

"Essas intervenções a que as crianças estão expostas constituem grave risco para sua saúde física e mental, pois implicam uma interrupção no seu processo de amadurecimento", argumentou o funcionário em um breve comunicado da Casa Rosada, a sede do governo.