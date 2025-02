Após críticas do Real Madrid à arbitragem, Barcelona não buscará 'desculpas', diz Flick

Após a polêmica do último fim de semana e as críticas do Real Madrid contra arbitragem, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse na quarta-feira (5) que sua equipe não buscará "desculpas".

"Os árbitros têm um trabalho difícil e temos que cuidar deles. Não é algo fácil para eles", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Valencia pelas quartas de final da Copa do Rei.