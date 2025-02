Zelensky diz que Ucrânia espera 'com prazer' chegada de investimentos de empresas dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país está aberto e espera "com prazer" a chegada de investimentos de empresas norte-americanas. Ele alertou que, caso essa área fique sob controle da Rússia, outras nações e companhias poderão se envolver. "Tenho certeza de que entre eles estarão o Irã e a Coreia do Norte", destacou.

Zelensky também confirmou ter discutido o tema com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Falei sobre isso com ele. Gostaria que os negócios americanos, que estão muito interessados em entrar no mercado ucraniano, desenvolvessem essa direção conosco", acrescentou.