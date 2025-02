Trump defende outro local para reassentar população de Gaza em início de encontro com Netanyahu

"Melhor coisa a fazer é achar outro local para população de Gaza", disse Trump em comentários feitos no início da sua reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, em Washington.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta terça-feira, 4, que os palestinos deslocados em Gaza fossem reassentados "permanentemente" fora do território devastado pela guerra.

"Não acho que as pessoas deveriam voltar", disse Trump. O presidente disse que não se pode viver em Gaza diante das condições atuais.

"A volta para Gaza só existe por falta de alternativa", completou. "Quem gostaria de voltar para Gaza para vivenciar só morte e destruição?", questionou Trump. O presidente disse que Gaza tem sido um inferno e que ninguém gostaria de retornar a morar no local.

Netanyahu, por sua vez, citou que quando Israel trabalha em conjunto com os Estados Unidos, a situação melhora. O premiê é o primeiro líder estrangeiro a se reunir com Trump na Casa Branca desde a posse do republicano.

O acordo de cessar-fogo de Israel com o Hamas na Faixa de Gaza segue em curso. Mas uma segunda etapa prevê a saída israelense do território e um plano para a reconstrução e governabilidade.