Terras raras, metais essenciais para a economia do futuro

As terras raras, que Donald Trump quer incluir em um acordo de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, são metais estratégicos para a economia do futuro, particularmente para as principais tecnologias da transição energética. - De onde vêm?

Embora suas propriedades sejam diferentes, esses elementos foram agrupados sob um mesmo nome porque geralmente estão presentes no mesmo solo. Uma vez retirado da terra, o material deve passar por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas que às vezes envolvem ácidos. - São raras mesmo?

Na verdade, são bastante abundantes no planeta. Em 2024, o Centro Geológico dos Estados Unidos estimou que haveria mais de 110 milhões de toneladas no mundo. Mais de um terço dessas reservas estão na China, com 44 milhões de toneladas. Em seguida, vem Vietnã (22), Brasil (21), Rússia (10) e Índia (7).

"Quanto mais aumenta a demanda por essas matérias-primas, mais as pessoas as procuram e as encontram. O problema está mais na relação entre o custo de extração e o preço de mercado", analisa John Seaman, pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI). A demanda continuará aumentando. Para atingir a neutralidade de carbono até 2050, a União Europeia, por exemplo, precisará de 26 vezes mais terras raras do que usa atualmente, calculou a Universidade KU Leuven para a associação europeia de produtores de metais Eurometaux. - O que têm de especial?

Cada um desses minerais tem seus próprios usos na indústria: európio para telas de televisão, cério para polimento de vidro e lantânio para catalisadores de motores de combustão. Mas terras raras também podem ser encontradas em drones, parques eólicos, discos rígidos, motores de carros elétricos, lentes de telescópios e jatos de combate. "Alguns desses elementos são mais ou menos insubstituíveis e têm custos elevados", disse Seaman à AFP.