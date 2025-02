Talibãs invadem emissora de rádio para mulheres em Cabul e prendem funcionários

As autoridades talibãs do Afeganistão invadiram, nesta terça-feira (4), a emissora de rádio Begum, destinada ao público feminino, e prenderam dois funcionários, informou a emissora, enquanto o ministério da Informação indicou que as operações da estação foram suspensas.

"Agentes da Direção Geral de Inteligência (GDI), com a assistência de representantes do ministério da Informação e Cultura, invadiram hoje as instalações da Begum em Cabul", indicou um comunicado da emissora, que pediu a libertação imediata de seu pessoal.