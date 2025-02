Suspeito de roubar 210 milhões de euros em criptomoedas é preso em Paris

O suspeito, de 24 anos, detido em 28 de janeiro, foi indiciado na sexta-feira e preso preventivamente nesta terça-feira, no âmbito de uma investigação judicial aberta por roubo e lavagem de dinheiro em organização criminosa e ataques contra sistema automatizado de tratamento de dados.

"Por ocasião de um processo anterior contra +Gatehub+", outra plataforma de criptomoedas hackeada em 2019, "a exploração do material de informática apreendido facilitou o descobrimento da pista dos suspeitos de um ataque hacker cometido em 2018 contra a Coinrail", destacou o MP, confirmando uma informação da rádio France Inter.

No dia da ação criminosa "foram roubados 26 milhões de euros, mas com a alta das cotações das criptomoedas, registramos até agora um prejuízo calculado em 210 milhões de euros", afirmou a vice-procuradora Johanna Brousse.

Após descobrirem indícios em colaboração judicial com a Coreia do Sul, Marrocos, Mônaco e os Emirados Árabes Unidos, "os investigadores encontraram o rastro do principal suspeito, de 24 anos, e o detiveram em 28 de janeiro", anunciou o MP.

