Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan, nomeado ministro das Finanças da Noruega

O ex-secretário-geral da Otan Jens Stoltenberg foi nomeado nesta terça-feira (4) ministro das Finanças da Noruega, um cargo estratégico em um momento de ameaça de guerra comercial transatlântica.

Primeiro-ministro do país escandinavo de 2000 a 2001, e depois de 2005 a 2013, Stoltenberg, 65 anos, comandou a Organização do Tratado do Atlântico Norte de 2014 a 2024 e manteve boas relações com o presidente americano Donald Trump durante seu primeiro mandato.