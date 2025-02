PSG vence Le Mans (2-0) e vai às quartas da Copa da França

O Paris Saint-Germain, atual campeão, cumpriu o favoritismo e se classificou para as quartas de final da Copa da França com tranquilidade ao derrotar o Le Mans (3ª divisão) por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio Marie-Marvingt.

Désiré Doué abriu o placar para o PSG ao aproveitar um erro da defesa adversária (25'), antes de Bradley Barcola, que começou no banco de reservas, dar números finais à partida no segundo tempo (71').