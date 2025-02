Província canadense congela retaliação contra empresas dos EUA

Ontário recuou de medida retaliatória que bania companhias dos EUA de prestarem serviços ao governo. Decisão afeta Starlink de Elon Musk.A província canadense de Ontário, a mais populosa do país, recuou nesta segunda-feira (03/02) de uma série de medidas retaliatórias planejadas contra os Estados Unidos. O governdor de Ontário, Doug Ford, fez o anúncio após o presidente dos EUA, Donald Trump, adiar por 30 dias a implementação de tarifas contra as importações do Canadá. As medidas incluíam o cancelamento de um contrato de 100 milhões de dólares canadenses (R$ 402,6 milhões) com a Starlink, de Elon Musk. No início do dia, Ford também havia dito que Ontário baniria as empresas americanas de fechar contratos com o governo e ordenaria a distribuidora estatal de bebidas Liquor Control Board of Ontario a retirar todos os produtos americanos de suas prateleiras. Sozinha, a empresa é responsável por vender anualmente quase 1 bilhão de dólares canadenses (R$ 4 bilhões) em bebidas produzidas nos EUA. "Temos boas notícias hoje. Evitamos temporariamente as tarifas que teriam prejudicado gravemente nossa economia, dando tempo para mais negociações e tempo para que cabeças mais frias prevaleçam", disse Ford em uma publicação no X. Contrato com a Starlink Ontário é a mais populosa das dez províncias canadenses e o coração industrial do país. Em novembro, a província assinou um contrato com a empresa de tecnologia Starlink para o fornecimento de internet a 15 mil residências e empresas em regiões remotas. Os satélites da Starlink deveriam começar a transmitir serviços de Internet no local a partir de junho. Mais cedo, Ford havia dito que "rasgaria" o acordo com a empresa de Musk. O bilionário atua como conselheiro próximo de Trump e foi nomeado chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental dos EUA. Musk ignorou a ameaça de Ford, dizendo apenas "Oh, bem" em um post no X. Tarifas foram suspensas Trump havia dito que colocaria uma tarifa de 25% sobre praticamente todas as importações canadenses, exceto sobre o petróleo, mas voltou atrás da medida após fechar um acordo com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. "Não se engane, o Canadá e Ontário continuam enfrentando a ameaça de tarifas... enquanto nossa relação com nosso maior parceiro comercial estiver em suspenso, continuaremos a ver muitos projetos potenciais congelados e projetos que já estavam em andamento colocados em risco", disse Ford. gq/av (Reuters, AFP)