Presidente interino da Síria chega à Turquia para reunião com Erdogan

O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, chegou à Turquia nesta terça-feira, onde se encontrará com o presidente Recep Tayyip Erdogan, informou uma autoridade turca.

Al Sharaa, ex-combatente jihadista à frente do grupo radical sunita Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderou a coalizão de rebeldes que derrubou o regime de Bashar al-Assad em 8 de dezembro.

Segundo o governo turco, ambos discutirão questões como a recuperação da economia síria e os problemas de segurança do país.

A Turquia também está preocupada com a situação no nordeste da Síria, na fronteira com seu país, onde forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, criaram uma administração autônoma.

As Forças Democráticas Sírias (FDS, dominadas por curdos), apoiadas por Washington, lutam há meses contra grupos sírios pró-turcos nesta área.

