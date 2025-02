Político italiano acusa filho de Trump de matar patos de espécie protegida

O membro do Legislativo regional e ambientalista Andrea Zanoni disse que viu "várias pessoas, incluindo Donald Trump Jr., matando patos" em um vídeo na plataforma online Field Ethos, publicado pelo próprio Trump Jr.

"No vídeo, Trump Jr. aparece com um pato-ferrugínio (tadorna ferrugginea) em primeiro plano, um pato muito raro na Europa e protegido pela diretriz de aves da UE e pela lei italiana sobre a proteção da vida silvestre", escreveu Zanoni no Facebook.