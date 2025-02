Policiais franceses são indiciados por agressão contra engenheiro franco-espanhol durante prostestos em Paris

A justiça francesa indiciou dois policiais acusados de agredir um engenheiro franco-espanhol durante os protestos contra a reforma da Previdência em janeiro de 2023 em Paris, informou o Ministério Público (MP) nesta terça-feira (4). A vítima precisou remover um dos testículos como consequência da agressão.

Os dois agentes, Pierre-Yves D. e Guillem C., foram indiciados em 16 de abril de 2024, no âmbito de uma investigação por "violência com arma por parte de uma pessoa com autoridade pública", precisou o MP, confirmando uma informação do jornal Libération.