A China respondeu nesta terça-feira (4) às tarifas impostas por Donald Trump às importações de produtos do país com medidas similares contra os combustíveis, veículos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos, no início de uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta.

Trump recebe Netanyahu antes da retomada das negociações sobre Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta terça-feira (4) na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que enviará esta semana uma delegação ao Catar para retomar as negociações sobre o cessar-fogo em Gaza.

Agressor do escritor Salman Rushdie vai a julgamento nos EUA

O autor das facadas que quase mataram o escritor Salman Rushdie em agosto de 2022 se sentará no banco dos réus nesta terça-feira (4) para ser julgado por tentativa de homicídio e agressão em um tribunal no norte do estado de Nova York.

A 'Santa Muerte', o culto mexicano importado por traficantes de drogas do Equador

Com luvas e fitas vermelhas nos pulsos como amuletos, policiais inspecionam cuidadosamente um altar para a Santa Muerte. A figura da caveira uniu os cartéis mexicanos aos traficantes de drogas do Equador, que rezam por proteção contra a caça do Estado.

Rubio diz que El Salvador aceitará receber presos americanos e migrantes 'criminosos'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na segunda-feira (3) que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez a oferta extraordinária de acolher em suas penitenciárias presos com cidadania americana e migrantes "criminosos" enviados dos Estados Unidos.

Clínicas sul-africanas de tratamento do HIV em alerta por suspensão de ajuda dos EUA

As portas da OUT, uma clínica LGBTQ em Joanesburgo, estão fechadas há mais de uma semana e seus serviços de prevenção e tratamento do HIV para 6.000 pacientes continuam suspensos, uma situação que se repete em outros centros que tratam pacientes com aids.

Terras raras, metais essenciais para a economia do futuro

As terras raras, que Donald Trump quer incluir em um acordo de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, são metais estratégicos para a economia do futuro, particularmente para as principais tecnologias da transição energética.

Os grandes atores da inteligência artificial no mundo

Após o lançamento do ChatGPT no final de 2022, a Inteligência Artificial (IA) generativa foi rapidamente implantada em grandes empresas dos EUA, às quais estão sendo adicionados rivais europeus e chineses.

O vocabulário da inteligência artificial

Glossário dos principais conceitos relacionados à inteligência artificial antes da cúpula em Paris, nos dias 10 e 11 de fevereiro.

