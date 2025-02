Órgão equatoriano de defesa dos DH denuncia 27 desaparecimentos forçados cometidos por militares

O Comitê Permanente de Defesa dos Direitos Humanos (CDH) denunciou, nesta terça-feira (4), 27 desaparecimentos forçados e um novo assassinato supostamente cometidos por militares no Equador, no contexto de uma política de combate rigoroso ao crime organizado. Em uma tentativa de frear a crescente violência do narcotráfico, o governo do presidente Daniel Noboa ordenou que as forças de segurança iniciassem uma ofensiva contra os grupos criminosos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas o CDH denuncia abusos e "padrões" como "arbitrariedade no momento da prisão" e "ações sem nenhum tipo de controle", que resultam em violações dos direitos humanos com a "participação direta de agentes do Estado".

"Até hoje encontramos 27 vítimas de desaparecimento forçado", acrescentou Fernando Bastias, advogado do CDH, em uma coletiva de imprensa na cidade Guayaquil (sudoeste). A organização também denunciou o suposto assassinato de um adolescente de 14 anos por militares ocorrido no dia 30 de janeiro em Guayaquil. O menor estava jogando futebol com seu irmão e outros vizinhos quando uma operação teve início e houve disparos. Outros dois ficaram feridos. Localizado na costa do Pacífico e com uma economia dolarizada, o Equador se tornou, há anos, uma rota atrativa para o narcotráfico.