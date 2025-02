Netflix retira protagonista de 'Emilia Pérez' de campanha para o Oscar (imprensa)

A Netflix tirou a espanhola Karla Sofía Gascón, estrela do filme "Emilia Perez", de sua campanha publicitária para o Oscar, e se distanciou da artista - indicada ao prêmio de melhor atriz -, por suas publicações ofensivas nas redes sociais, anunciaram nesta terça-feira (4) veículos especializados.

Imagens de Karla, 52, estampavam o material de propaganda do musical, que recebeu 13 indicações ao Oscar, mais do que qualquer outro filme neste ano. Mas a campanha de promoção do filme mudou drasticamente na semana passada, depois que viralizaram publicações antigas nas redes sociais em que a atriz chama o islamismo de foco de "infecção" e o classifica como "profundamente repugnante".