Ministra argentina responsabiliza grupo mapuche por incêndios na Patagônia

A ministra argentina da Segurança Nacional, Patricia Bullrich, anunciou nesta terça-feira que vai declarar um grupo indígena mapuche "organização terrorista", após incêndios supostamente intencionais registrados na região da Patagônia.

O anúncio é feito após a divulgação pela imprensa local de um vídeo gravado no último domingo em que o líder indígena Facundo Jones Huala reivindica "as sabotagens" como método de luta do seu grupo, a Resistência Ancestral Mapuche (RAM).