Milei afirma que Argentina vai levantar controle cambial em 2026

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta segunda-feira, em entrevista ao canal local La Nación +, que vai levantar em 2026 o controle cambial em vigor, que limita o acesso a dólares em seu país desde 2019, e que, se conseguir um novo acordo com o FMI, isso poderia acontecer antes. Na Argentina se denomina "cepo cambiario" o controle cambial em vigor desde 2019, que limita o acesso a dólares no país, onde a moeda americana serve de valor de refúgio para as economias de uma população cuja moeda durante anos perdeu poder de compra frente a uma das inflações mais altas do mundo.

O presidente negocia um novo acordo com o FMI, a quem deve pagar um empréstimo de US$ 44 bilhões contraído em 2018. O governo reduziu de 2% para 1% hoje o "crawling peg", minidesvalorizações diárias, que o presidente disse em novembro que seriam o prelúdio da saída do cepo.