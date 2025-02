Mais de 7.000 deixam ilha grega de Santorini por atividade sísmica inédita

A atividade sísmica perto da ilha com formato de meia lua tem uma sequência sem precedentes nesta região desde o início dos registros, em 1964, segundo dados do Instituto Geodinâmico do Observatório de Atenas.

Mais de 180 sismos foram registrados diariamente desde o domingo, dos quais mais da metade passam a magnitude 3.

Em uma área de aproximadamente 1.000 km² ao redor da ilha, entre 24 de janeiro e o meio-dia de 4 de fevereiro, foram contabilizados 750 sismos.