Líder da Síria vai à Arábia Saudita em sua primeira viagem oficial

Ahmed al-Sharaa se reúne com príncipe saudita Mohammed bin Salman para discutir cooperação econômica e humanitária. Viagem é vista como tentativa de afastar o país da influência do Irã e da Rússia.O presidente interino da Síria, Ahmed al-Sharaa, viajou neste domingo para a Arábia Saudita (02/02) em sua primeira viagem oficial ao exterior após liderar a revolta que resultou na queda do ditador Bashar al-Assad. A viagem para Riad é vista como um sinal do possível afastamento da Síria da influência do Irã, principal aliado regional do antigo regime, e da Rússia. Sharaa e o ministro do Exterior de seu governo, Asaad al-Shaibani viajaram em um jato saudita, com uma bandeira saudita visível na mesa localizada atrás deles na aeronave. Ele se encontrou com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman no Palácio Al-Yamamah, em Riad. A televisão estatal saudita destacou o fato de que al-Sharaa – conhecido internacionalmente pelo nome de guerra Abu Mohammed al-Jolani – fez de Riad seu primeiro destino. A agência estatal de notícias Saudi Press Agency disse que ambos discutiram maneiras de "apoiar a segurança e a estabilidade" da Síria. A Sana, agência de notícias síria, citou Sharaa dizendo que os dois líderes "trabalharam para elevar o nível de comunicação e cooperação em todas as áreas, especialmente as humanitárias e econômicas". Apoio de Riad aos insurgentes sírios A Arábia Saudita estava entre as nações árabes que enviaram grandes somas de dinheiro para os grupos insurgentes que tentaram derrubar Assad, após os protestos da Primavera Árabe de 2011 na Síria se transformarem em uma repressão sangrenta pelas forças do antigo governo. Esses grupos, porém, sofreram duras derrotas devido à intervenção de forças russas e iranianas, que geraram um impasse na guerra civil que assolou o país durante dez anos. Porém, tudo mudou com a ofensiva relâmpago de dezembro liderada pelo grupo radical islâmico Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, ou HTS), antigo braço sírio da rede terrorista Al Qaeda que comandou a ofensiva contra Damasco. O HTS, porém, renunciou aos seus antigos laços com a organização islamista. Sharaa e a HTS administram cuidadosamente sua imagem pública, com o presidente interino favorecendo um visual civil, ou militar semelhante ao do presidente ucraniano Volodimir Zelenski, nomeando mulheres para cargos de alto escalão e tentando manter laços com as populações cristã e xiita alauíta da Síria. Interesses russos e iranianos em Damasco Isso também inclui manter o Irã e a Rússia, em grande parte, à distância. Teerã ainda não reabriu sua embaixada em Damasco, que teve forte atuação nas operações do autointitulado "Eixo da resistência", que incluía a Síria de Assad, o grupo islamista Hezbollah no Líbano e outros parceiros. A Rússia pretende de manter o acesso às bases aéreas e marítimas que tem na Síria, embora Moscou tenha acolhido Assad quando ele fugiu do durante o levante. As ações de Sharaa parecem ter como objetivo tranquilizar o Ocidente e tentar fazer com que as sanções que paralisam a economia síria sejam suspensas. A reconstrução do país após mais de uma década de guerra civil deverá custar centenas de bilhões de dólares, sem mencionar os custos de cobrir as necessidades da população, com milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. rc (AP, AFP)