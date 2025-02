Grupo rebelde M23 declara cessar-fogo na República Democrática do Congo

O grupo rebelde M23, apoiado por Ruanda, anunciou que aplicará a partir desta terça-feira (4) um cessar-fogo unilateral no leste da República Democrática do Congo (RDC), enquanto aguarda as negociações previstas para o próximo fim de semana.

Em conjunto com as tropas de Ruanda, este grupo armado antigovernamental tomou o controle na semana passada da cidade de Goma, a capital da província de Kivu do Norte.