Funcionários do Departamento de Educação dos EUA são colocados em licença por ordem de Trump

Dezenas de funcionários do Departamento de Educação dos Estados Unidos foram colocados em licença administrativa remunerada em resposta à ordem de Donald Trump que proíbe programas de diversidade, equidade e inclusão no governo federal, de acordo com um sindicato que representa centenas de trabalhadores da agência.

Não se sabe ao certo quantos funcionários foram colocados em licença ou por quais motivos, disse Sheria Smith, presidente da American Federation of Government Employees Local 252. A maioria das pessoas afastadas não trabalha em iniciativas de diversidade e abrange todos os ramos da agência, afirmou ela.