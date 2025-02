Fronteira entre Faixa de Gaza e Egito em Rafah é reaberta

Depois de nove meses de fechamento, acordo permite que 50 pacientes palestinos, incluindo crianças, atravessem a fronteira para receber tratamento. Hamas liberta mais três reféns e Israel solta 183 prisioneiros.A passagem de fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza em Rafah foi reaberta neste sábado (01/02) pela primeira vez em quase nove meses. No mesmo dia, o grupo islamista Hamas libertou três reféns no sul de Gaza, enquanto Israel soltava 183 prisioneiros palestinos, na quarta rodada de trocas previstas no acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no início do mês. Um grande número de palestinos doentes e feridos pôde ser retirado do enclave através da fronteira para receber tratamento médico fora do território devastado pela guerra entre o Hamas e Israel. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que 50 pacientes, incluindo 30 crianças com câncer, passaram pela travessia neste sábado. Em maio do ano passado, Israel assumiu o controle sobre a fronteira do lado de Gaza, numa operação que interrompeu grande parte das entregas de ajuda humanitária ao território densamente povoado. Nesta sexta-feira a União Europeia (UE) havia informado o inicio de sua missão de apoio para ajudar na reabertura da passagem de Rafah. Guardas de fronteira da UE foram destacados para o local a pedido de palestinos e israelenses, informou a chefe da diplomacia bloco, Kaja Kallas. Milhares aguardam tratamento médico A reabertura faz parte de um acordo de cessar-fogo de três fases entre o movimento islâmico palestino Hamas e Israel. A emissora estatal egípcia Al-Qahera mostrou imagens do primeiro grupo com 50 palestinos e seus 53 acompanhantes cruzando a fronteira com o Egito para receber tratamento. "Dos arquivos médicos, 50 foram aprovados pelo Egito. Esperamos que esse número aumente", disse Muhammad Zaqout, diretor dos hospitais da Faixa de Gaza. "Agora temos 6.000 casos prontos para serem transferidos e mais de 12.000 que precisam urgentemente de tratamento." O grupo que cruzou Rafah neste sábado incluía 30 pacientes infantis com câncer, 19 homens feridos e uma mulher ferida, junto com seus companheiros, disse Zaqout. Nova troca de reféns e prisioneiros O Hamas libertou neste sábado três reféns no sul da Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, Israel libertou 183 prisioneiros palestinos na quarta rodada de trocas previstas pelo acordo de cessar-fogo. A primeira fase da trégua, prevista para durar seis semanas, prevê a libertação de 33 reféns do Hamas e quase 2.000 prisioneiros palestinos em Israel, bem como o retorno de civis palestinos ao norte de Gaza e uma ampliação do envio de ajuda humanitária ao enclave. Israel e o Hamas devem começar a negociar na próxima semana a segunda fase do cessar-fogo, que deve resultar na libertação dos reféns restantes e numa extensão da trégua por prazo indefinido. Se um acordo não for alcançado até o início de março, é possível que a guerra seja reiniciada. rc (AFP, DPA, AP)