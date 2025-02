Europa deve agir de acordo com seus interesses, diz chefe da Comissão Europeia

A União Europeia (UE) deve deixar as emoções de lado em suas relações com o mundo e agir de acordo com seus interesses, inclusive com os Estados Unidos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (4).

O bloco de países "deve enfrentar o mundo como ele é", disse Von der Leyen em uma reunião com embaixadores europeus credenciados em Bruxelas.