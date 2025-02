Estão 'em curso' primeiros voos com migrantes dos EUA para Guantánamo (Casa Branca)

Os primeiros voos dos Estados Unidos levando migrantes detidos para a base militar americana de Guantánamo, em Cuba, estão em curso, informou a Casa Branca nesta terça-feira (4).

Passaram por Guantánamo centenas de prisioneiros acusados de terrorismo, inclusive alguns membros da Al Qaeda, mas, segundo o jornal The New York Times, o local também tem sido usado há décadas para encarcerar alguns migrantes interceptados no mar.