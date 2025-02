Editora da Vogue recebe condecoração do Palácio de Buckingham e descarta aposentadoria

A editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, revelou nesta terça-feira (4) que não tem planos de se aposentar, após receber a Ordem dos Companheiros de Honra pelas mãos do rei Charles III no Palácio de Buckingham.

A artista britânica Tracey Emin também estava no palácio nesta terça-feira para receber formalmente seu título de dama, uma das maiores honrarias que uma pessoa pode receber no Reino Unido, depois que ambas as mulheres apareceram na lista de condecorados na ocasião do aniversário de Charles em 2023.