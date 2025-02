Dirigente do Hamas diz que declarações de Trump sobre Gaza são 'receita para criar caos' no Oriente Médio

Um funcionário do alto escalão do Hamas condenou, nesta terça-feira (4), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha dito que os palestinos "adorariam" sair de Gaza se tivessem a oportunidade, qualificando as declarações como "uma receita para criar caos" no Oriente Médio.

"Consideramos isso uma receita para criar caos e tensão na região. Nosso povo na Faixa de Gaza não permitirá que esses planos sejam aprovados", afirmou Sami Abu Zuhri em um comunicado.