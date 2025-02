Chegada de reforços vai 'mudar situação' do Milan, diz Ibrahimovic

O Milan, clube que mais se movimentou nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências com quatro contratações, vai "mudar de situação", afirmou nesta terça-feira (4) o ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, assessor do clube.

"Estamos satisfeitos, este será o time que mudará a situação. Não sei se isto nos permitirá diminuir a diferença para as outras equipes, vamos ter que esperar, mas acho que, conversando com o nosso treinador, nós realmente melhoramos o time e isso vai nos permitir avançar", acrescentou.

Depois da 23ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan está praticamente fora da disputa pelo título e ocupa a oitava posição a 19 pontos do líder, o Napoli.

Além de Giménez, contratado por 32 milhões de euros (R$ 193,9 milhões na cotação atual) juto ao Feyenoord, o Milan conseguiu com o Chelsea o empréstimo do português João Félix até o final da temporada, trouxe o italiano Riccardo Sottil da Fiorentina por empréstimo com opção de compra obrigatória e contratou por 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) o francês Warren Bondo, que estava no Monza.

Para explicar as dificuldades da equipe, que mudou de treinador no final de dezembro com a chegada do português Sérgio Conceição para substituir seu compatriota Paulo Fonseca, Ibrahimovic falou sobre "uma falta de continuidade".

"Quando as coisas estavam bem, não conseguimos continuar com esta dinâmica, manter o ritmo e manter a confiança. Houve muitas mudanças. Não estávamos começando do zero, mas tivemos que começar de novo para continuar a continuidade", concluiu.

