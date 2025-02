Chefe do Pentágono vai visitar o Panamá em abril em meio a crise

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, vai visitar o Panamá em abril, anunciou nesta terça-feira (4) no X o ministro da Segurança panamenho, Frank Ábrego, no momento em que o presidente Donald Trump ameaça "recuperar" o canal interoceânico, que afirma estar sob influência da China.

O anúncio é feito dois dias após a visita ao Panamá do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que disse esperar que o governo panamenho "dissipe as preocupações de Washington" envolvendo o canal. Os Estados Unidos consideram uma ameaça à segurança nacional e regional que uma empresa de Hong Kong opere dois portos nos extremos do canal, por onde passa 5% do comércio marítimo global.