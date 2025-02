Cerca de 6.000 pessoas deixam a ilha grega de Santorini por terremotos

Cerca de 4.640 passageiros embarcaram nas quatro balsas que começaram a deixar a ilha no domingo, segundo uma contagem da guarda costeira grega obtida pela AFP nesta terça-feira.

Jornalistas da AFP observaram longas filas do lado de fora das agências de viagens na segunda-feira, mas a população não entrou em pânico nesta ilha que recebe mais de três milhões de visitantes por ano.

Um terremoto de magnitude 4,9 foi registrado nesta terça-feira às 4h45 locais (23h45 em Brasília) com epicentro no Mar Egeu, a cerca de 31 km de Santorini, informou o Instituto Geodinâmico do Observatório de Atenas.

Pouco depois, às 6h00 GMT (3h00 em Brasília), outro tremor de 4,7 ocorreu na mesma área, cerca de 19 km a sudoeste de Amorgos, outra ilha turística no arquipélago das Cíclades que tem menos de 2.000 habitantes permanentes.