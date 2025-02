CEO da OpenAI assina acordo com grupo de tecnologia sul-coreano Kakao

O CEO da OpenAI, Sam Altman, assinou nesta terça-feira (4) um acordo com o grupo de tecnologia sul-coreano Kakao, no momento em que a empresa americana busca alianças depois que a empresa chinesa DeepSeek abalou a indústria mundial de inteligência artificial (IA).

Mas a entrada da DeepSeek no cenário de IA provocou um terremoto no Vale do Silício ao oferecer um chatbot de alto desempenho com um custo menor que o de seus concorrentes.

"Estamos empolgados para trazer a IA avançada aos milhões de usuários do Kakao e trabalhar juntos para integrar nossa tecnologia a serviços que transformam como os usuários do Kakao se comunicam e se conectam", declarou Altman.

O executivo também se reunirá com representantes de dois fabricantes sul-coreanos de semicondutores, Samsung e SK hynix, fornecedores dos chips utilizados nos servidores de IA.