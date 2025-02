Brasil vence Uruguai (1-0) em sua estreia na fase final do Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta terça-feira (4) em sua estreia no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, em Caracas, numa partida em que teve que jogar grande parte do segundo tempo com dez homens.

Pedrinho, contratado pelo Zenit de São Petersburgo, marcou aos 74 minutos no estádio Brígido Iriarte, penetrando na área pela esquerda e superando o goleiro 'celeste', Kevin Martínez, com um chute colocado.