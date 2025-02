Autoridades do Hamas afirmam que iniciaram negociações sobre a segunda fase do cessar-fogo

Autoridades do Hamas afirmaram nesta terça-feira, 4, que iniciaram conversações com mediadores internacionais sobre a segunda fase do cessar-fogo em Gaza, que começou no mês passado. O acordo traçou três fases de negociações para encerrar a guerra de 15 meses. O primeiro, que começou em 19 de janeiro, interrompeu os combates, ampliou a quantidade de ajuda humanitária permitida a Gaza e trocou prisioneiros palestinos por reféns israelenses levados para Gaza durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.

No entanto, os mediadores internacionais deixaram questões para negociações posteriores sobre novas libertações de reféns e prisioneiros, uma extensão indefinida da trégua e quem governará Gaza após o fim das hostilidades. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, esteve em Washington para se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira. O Egito, o Qatar e os Estados Unidos estão a mediar as conversações indiretas entre Israel e o Hamas.