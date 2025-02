Atlético de Madrid goleia Getafe (5-0) e já está nas semifinais da Copa do Rei

Com dois gols de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone, o Atlético de Madrid se classificou nesta terça-feira (4) sem dificuldades para as semifinais da Copa do Rei ao golear por 5 a 0 o Getafe, que luta para evitar o rebaixamento no campeonato espanhol.

No duelo regional no estádio Metropolitano, os 'Colchoneros' exibiram um grande futebol que eleva o moral antes do importante duelo pela liderança da LaLiga contra o Real Madrid, no sábado, no Santiago Bernabéu.