Atlanta United anuncia marfinense como contratação mais cara da história da MLS

O Atlanta United anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante marfinense Emmanuel Latte Lath por US$ 22 milhões (R$ 127 milhões na cotação atual), a mais cara da história da MLS. O jogador de 26 anos estava no Middlesbrough (2ª divisão inglesa) e assinou um contrato de quatro anos com a franquia do estado da Geórgia.

Antes da transferência de Latte Lath, a contratação mais cara entre equipes da MLS era a do atacante togolês Kevin Denkey, que chegou ao FC Cincinnati por US$ 16,2 milhões (R$ 93,8 milhões) em novembro de 2024, vindo do Cercle Brugge, da Bélgica.