Alcaraz perde set, mas avança na estreia no ATP 500 de Roterdã

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, sofreu mais do que o esperado, mas superou o holandês Botic Van de Zandschulp (N.84) nesta terça-feira (4), na primeira rodada do ATP 500 de Roterdã.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/3), 3-6 e 6-1, em duas horas e 34 minutos.