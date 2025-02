Agressor de escritor Salman Rushdie vai a julgamento nos EUA

O autor das facadas que quase mataram o escritor Salman Rushdie em agosto de 2022 se sentará no banco dos réus nesta terça-feira (4) para ser julgado por tentativa de homicídio e agressão em um tribunal no norte do estado de Nova York.

O julgamento começa, de acordo com o Tribunal do Condado de Chautauqua, na cidade de Mayville, com a seleção de 12 jurados.