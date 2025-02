Agência sanitária dos EUA autoriza testes de transplantes de rins de porcos

Duas empresas de biotecnologia dos Estados Unidos informaram que receberam o aval da FDA, a agência sanitária americana, para realizar testes clínicos com rins de porcos para transplantes em humanos.

Desde 2021, a United Therapeutics e a eGenesis realizam experiências para implantar rins de porcos em humanos: inicialmente com pacientes com morte cerebral e mais recentemente com indivíduos vivos.