Adolescente grávida entre os cinco ucranianos mortos por míssil russo

Um ataque com míssil balístico russo matou cinco pessoas nesta terça-feira (4), incluindo uma adolescente grávida, e feriu mais de 50 na cidade de Izium, no leste da Ucrânia, disseram as autoridades.

Oleg Sinegubov, governador da região de Kharkiv, disse que 55 pessoas ficaram feridas no ataque e que dois jovens estavam entre os mortos.