WTA publica ranking sem mudanças no Top 10; Bia Haddad é 16ª

O top 10 do ranking da WTA publicado na segunda-feira (3) permanece sem mudanças, com a bielorrussa Aryna Sabalenka ainda como a número 1 do mundo, à frente da polonesa Iga Swiatek (N.2) e da americana Coco Gauff (N.3).

A brasileira Bia Haddad também continua como a tenista latino-americana mais bem colocada da lista, na 16ª posição.